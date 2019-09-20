بغداد (الاتحاد) أفاد وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، عبد الأمير الحمداني، بأن بلاده بصدد استرداد 5 آلاف قطعة أثرية مهربة من الولايات المتحدة الأميركية، في أكتوبر المقبل.

وبحث الحمداني، أمس، مع وفد من السفارة الأميركية آلية استلام الآثار المستردة من متاجر «هوبي لوبي»، في إطار سعي العراق إلى استرداد 15 ألف قطعة أثرية مهربة من أميركا. وأوضح، أنه سيزور واشنطن الشهر المقبل لحضور مراسم استلام 5 آلاف قطعة آثار مستردة، في إطار قضية متاجر «هوبي لوبي» الأميركية، لافتاً إلى أنه بحث مع الوفد توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة «كورنيل» لاستعادة 10 آلاف قطعة آثارية لديها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسترد قطعاً أثرية مهربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.