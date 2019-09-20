دعم أميركي للحوار بين بغداد وأربيل

باسل الخطيب (أربيل) أكدت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، على دعمها الحوار بين بغداد وأربيل، مبينةً أن هناك أرضية مناسبة للوصول إلى اتفاق نهائي، بشأن معظم المشكلات العالقة بينهما في إطار الدستور العراقي.

ويواصل الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مباحثاتهم في أربيل بهدف التوصل إلى اتفاق حول عدد من الملفات، أبرزها موازنة عام 2020، وآلية تسليم نفط الإقليم إلى بغداد، وتعداد السكان، وانتخابات مجالس المحافظات، لا سيما كركوك.

وذكر السفير الأميركي لدى العراق، ماثيو تولر، أثناء لقاء رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أمس، أن واشنطن «تدعم التقارب والحوار بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، لا سيما مع شعورها بأن هناك تقدماً في عملية المفاوضات بين الطرفين».

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