عراقيون يتظاهرون احتجاجاً على هدم منازلهم

هدى جاسم (بغداد) قطع متظاهرون عراقيون، أمس، الشوارع في محافظة كربلاء العراقية، احتجاجاً على هدم منازلهم بسبب تجاوز تراخيص البناء، وطالبوا بإيقاف الهدم وتعويض المتضررين.

وقال أحد المتظاهرين: «نطالب بإيقاف الهدم فوراً، وتعويض السكان بمبالغ مالية بأسرع وقت لإيجاد سكن بديل، لأن من تم هدم منازلهم ليس لهم مأوى يلجؤون إليه».

من جانبه، قرّر مكتب محافظ كربلاء، أمس، وقف عمليات هدم دور المتجاوزين، باستثناء بعض الحالات، من بينها مرتكبو جرائم القتل، ومن يمتلك قطعة أرض.

وقدم النائب حسن الجياشي، طلباً إلى رئاسة البرلمان، لعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات هدم المنازل المتجاوزة في محافظة البصرة والمحافظات الأخرى.

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