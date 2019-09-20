بغداد (الاتحاد) كشفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، أن قوات مشتركة نفذت عملية إنزال جوي لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في صحراء الأنبار أقصى غربي العراق.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي أن «القوات نفذت العملية في منطقة صحراء جلابات، واعتقلت 15 مشتبها بهم، ودمرت وكرين للتنظيم الإرهابي، الأول يحتوي على أسلحة متوسطة وخفيفة متنوعة، والثاني يحتوي على معدات وتجهيزات كانت مفخخة وتم التعامل معها».

وتمكنت القوات، بحسب البيان، أيضاً من تدمير سيارة تابعة لعناصر «داعش» في صحراء الأنبار وألقت القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء. وتواصل قوات عراقية مشتركة بالتعاون مع قوات التحالف الدولي مطاردة عناصر «داعش» في إطار عملية إرادة النصر في عمق الصحراء الغربية وصولاً إلى الحدود العراقية السعودية. من جانب آخر، كشفت وزارة الداخلية عن اعتقال مسلح تابع لتنظيم «داعش» وبحوزته متفجرات وأسلحة في كركوك أمس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنزال جوي في الأنبار لملاحقة «داعش» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.