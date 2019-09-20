خبيرا صواريخ و«درونز» من الحرس الثوري في صنعاء

صنعاء (مواقع إخبارية) وصل اثنان من أكبر خبراء الصواريخ والطيران في الحرس الثوري الإيراني، خلال الأيام الماضية، إلى العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية، حسب ما أكدته مصادر في اليمن لقناتي «العربية» و«الحدث».

وأوضحت المصادر، أن الخبيرين، الجنرال محمود باقري كاظم أباد، والجنرال جاويد بردبار شير أمين، دخلا إلى اليمن بجوازات سفر مزورة، كأطباء تابعين لمنظمة تتبع الأمم المتحدة، حسب المصادر.

وأشارت المصادر، إلى أن الخبيرين محمود أباد وجاويد أمين مشمولان بعقوبات أميركية، ومطلوبان ضمن خمسة فرضت عليهم واشنطن عقوبات لارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني، وتمكينهم ميليشيات الحوثي من إطلاق الصواريخ على مواقع ومنشآت مدنية واقتصادية في السعودية.

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