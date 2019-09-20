ضبط خلية لتهريب الأسلحة والمتفجرات في لحج

بسام عبدالسلام (عدن)

تمكنت قوات الأمن الجنوبية في محافظة لحج، جنوب البلاد، من ضبط خلية متخصصة في تهريب الأسلحة والمتفجرات أثناء محاولة المرور من حاجز تفتيش في منطقة الوهط جنوب المحافظة.

وأفاد مصدر أمني لـ «الاتحاد» أن القوات الجنوبية المتمركزة في نقطة مصنع الحديد في الوهط تمكنت من ضبطت عناصر خلية تخريبية تقوم بعملية تهريب كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، مشيرا إلى أن عناصر الخلية كانت قادمة من محافظة تعز وتتجه صوب مدينة عدن إلا أن قوات الأمن تمكنت من إحباط محاولة التهريب. وأشار المصدر إلى أن عناصر الخلية اعترفت بقيامها بعمليات تهريب متواصلة خلال الفترة الماضية، موضحاً أن مهمة الخلية إيصال الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلى عناصر في عدن من دون معرفة هوية الجهة التي تقوم باستلام تلك المهربات. وتواصل القوات الجنوبية مهامها الأمنية في مديريات محافظة لحج بشكل طبيعي مع رفع درجة اليقظة الأمنية والاحترازية إلى أقصى درجاتها من أجل الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في ربوع المحافظة. من جهة أخرى، أطلقت السلطات الأمنية في محافظتي عدن ولحج حملة أمنية مشتركة لتعقب عناصر إرهابية ومطلوبة أمنياً في عدد من مديريات دارسعد الواقعة بين المحافظتين.

وأشار مصدر أمني في الحملة لـ«الاتحاد» أن قوات أمنية مشتركة من الشرطة المحلية والمقاومة الجنوبية أطلقت حملة تمشيط وتعقب لعدد من العناصر الإرهابية والخارجة عن القانون في عدد من الأحياء السكنية بمديرية دارسعد، لافتا إلى أن الحملة تمكنت من القبض على عدد من العناصر المطلوبة أمنيا عقب مداهمة أوكار ومواقع مشتبه بها في مناطق المديرية. وأوضحت قيادة الحملة استمرارها في تمشيط كافة مناطق دارسعد وتطهيرها بشكل كامل من أي عناصر تخريبية وخارجة عن القانون، موضحا أن هناك خطة شاملة يجري تنفيذها بمشاركة كافة الوحدات الأمنية والعسكرية بشأن ترسيخ الاستقرار وإعادة السكينة العامة لكافة مناطق عدن ولحج. من جانبه أكد مدير أمن عدن اللواء شلال علي شايع أن الأجهزة الأمنية ستقف بقوة وحزم لحماية العاصمة عدن وأبنائها والمرافق الحيوية والخدمية، متوعداً بالرد القاسي لكل العناصر التخريبية والإرهابية التي تسعى إلى إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال زيارته لمطار عدن الدولي وتفقده للجاهزية الأمنية للقوات المكلفة بتأمين المطار موكدا أن قوات الأمن وقفت وستقف بقوة لحماية كل المرافق العامة وعلى رأسها المطار والموانئ ولن تتوانى في الدفاع عنها بل ستواجه وتضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بهذه المنشآت المهمة.