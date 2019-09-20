تدمير زورق مفخخ أطلقه الحوثيون من الحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس، اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيات الحوثي من الحديدة. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن «منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح أمس محاولة للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران للقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة».

وبيّن العقيد المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ الذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية. وشدد العقيد المالكي على أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي».في غضون ذلك، قتل مسلحون حوثيون، بينهم قيادي ميداني في الميليشيات المدعومة من إيران، أمس، بتجدد المواجهات مع قوات الجيش اليمني في مناطق عدة بمحافظتي صعدة وحجة شمال البلاد. وأفادت مصادر ميدانية في صعدة بتجدد الاشتباكات بين ميليشيات الحوثي وقوات الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي في مديرية باقم المحافظة المتاخمة للسعودية، مشيرة إلى أن الاشتباكات تخللها قصف مدفعي متبادل وأوقعت قتلى وجرحى من الجانبين. كما تواصلت المواجهات بين الطرفين بمديرية حرض الحدودية مع السعودية وعلى مديرية حيران المجاورة في شمال محافظة حجة. وفيما أفادت وسائل إعلام تابعة لميليشيات الحوثي بإطلاق الميليشيات المتمركزة في مديرية مستبأ صاروخاً وقذائف مدفعية على تجمعات للقوات الحكومية المرابطة في مديرية حيران المحررة في أغسطس العام الماضي، ذكرت مصادر محلية في حجة لـ «الاتحاد» أن مسلحين حوثيين لقوا مصرعهم بمواجهات مع قوات الجيش جنوب مدينة حرض، مشيرة إلى أن من قتلى الحوثيين القيادي الميداني حسن محمد فايد الحاتمي، وهو شقيق مشرف الميليشيات في مديرية أفلح الشام بمحافظة حجة. إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، خروقاتها النارية للهدنة الإنسانية الهشة في محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.وقصفت ميليشيات الحوثي مواقع تابعة للقوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي شرق مدينة الحديدة وفي مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس، واستهدفت أيضاً بشكل عشوائي تجمعات وأحياء سكنية في هذه المناطق.وأعلنت قيادة القوات المشتركة في الحديدة العثور على حقل ألغام كانت ميليشيات الحوثي زرعته في منطقة قطابة الشرقية بمديرية الخوخة الساحلية الواقعة جنوب محافظة الحديدة وحررتها قوات التحالف العربي مطلع العام 2018.وقال مصدر في القوات المشتركة إن امرأتين من أهالي المنطقة أبلغتا، الأربعاء، عناصر من الشرطة في المديرية بالعثور على أجسام غريبة مدفونة بموقع للرعي شرق قطابة، وكشفتها الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وأوضح المصدر أن فريقاً تابعاً للقوات المشتركة زار المنطقة ليكتشف حقل ألغام من مخلفات ميليشيات الحوثي، مؤكداً أن الفريق سارع على الفور بتفكيك الألغام وإزالة ونزع أكثر من 20 لغماً مضاداً لعربات وآليات إيرانية الصنع.وأضاف أن المنطقة التي زُرعت فيها الألغام يرتادها رعاة الأغنام والإبل، وتأتي إليها النساء والأطفال لجلب الماء من البئر أو الاحتطاب، لافتاً إلى أن أهالي المنطقة «كانوا عرضة لإجرام الميليشيا الحوثية الذي خلفته انتقاماً من الأهالي بعد دحرها من المديرية».

اتفاق قبلي في أبين يقضي باستمرار مواجهة الحوثيين وعناصر الإرهاب

إلى ذلك، أعلنت قبائل محافظة أبين، جنوب البلاد النفير العام ورفد جبهات القتال بالعناصر المسلحة لمواجهة تحركات ميليشيات الحوثي الانقلابية والعناصر الإرهابية المرتبطة بتنظيم الإخوان وداعش والقاعدة. ودعا عدد من شيوخ زعماء ووجهاء عدد من القبائل في أبين إلى عقد لقاء موسع في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة من أجل مناقشة التطورات الأخيرة التي تقوم بها ميليشيات حزب الإصلاح الإخوانية الرامية لإعادة انتاج الإرهاب في أبين تحت مبررات ومظلات واهية، وكذا التحركات المتزامنة التي تنفذها ميليشيات الحوثي الانقلابية صوب مناطق في المحافظة عبر جبهة ثرة الفاصلة مع محافظة البيضاء. وأشاد المجتمعون في اللقاء القبلي بموقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودوله الإمارات العربية المتحدة في محاربة المد الإيراني الحوثي ومحاربته الإرهاب والتطرف.