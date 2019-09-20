جرائم الحوثيين في معرض فوتوغرافي بجنيف

جنيف (وكالات) نظمت مؤسسة حقوقية يمنية، في مدينة جنيف السويسرية، المعرض الفوتوغرافي الدولي لانتهاكات وجرائم الميليشيا الحوثية ضد المدنيين والأطفال في اليمن.

ووثق المعرض، الذي نظمته مؤسسة تمكين المرأة، بالشراكة مع عدة شركاء محليين ودوليين، لـ(100 حكاية إنسانية من اليمن) مرتبطة بانتهاكات وجرائم الميليشيا الحوثية، على هامش الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف.

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