«البرلماني العربي» يتضامن مع السعودية

عمان (وام) أدان الاتحاد البرلماني العربي، الأعمال الجبانة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية مؤخراً، مؤكداً «التضامن والوقوف التام مع المملكة في جميع ما تتخذه من إجراءات للذود والحفاظ على سيادتها واستقرارها».واختتمت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، مشاركتها الفاعلة في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، واجتماعات اللجان الخاصة المصاحبة، التي انطلقت أعمالها في العاصمة الأردنية عمان، في الرابع عشر من سبتمبر 2019، واختتمت أمس، وناقشت عدداً من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بالإرهاب والمرأة والطفل.

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