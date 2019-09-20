الإمارات تنضم للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية

أبوظبي، عواصم (وام)

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية. وقال سالم الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي، واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.ويهدف التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن تقدير الولايات المتحدة لإعلان كل من السعودية والإمارات عزمهما المشاركة في التحالف الدولي لحماية الملاحة في الخليج.وكتب بومبيو، على موقع تويتر، أمس: «الولايات المتحدة تقدر إعلان أصدقائنا في السعودية والإمارات بشأن مشاركتهما في التحالف الدولي المتنامي لحماية الملاحة». واعتبر أن «الأحداث الأخيرة تؤكد على أهمية حماية التجارة العالمية وحرية الملاحة».

بدوره، ثمن الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأميركية أمس قرار السعودية الانضمام إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة. ونشر حساب البعثة الأميركية إلى السعودية على «تويتر» بيانا لماكينزي جاء فيه: «أثمّن قرار جلالة الملك سلمان بالانضمام إلى مجموعة الأمن البحري الدولي وفي القيام بدور نشط في الحفاظ على حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري وتخفيف التوترات الإقليمية».

وأعرب ماكينزي عن تقديره «للدور الرائد للمملكة العربية السعودية في المسائل الأمنية الإقليمية»، مضيفاً: «نرحب بالتزامها بالحفاظ على التدفق الحر للتجارة، والذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي». واعتبر ماكينزي أن «التهديدات التي تواجه حرية الملاحة تمثل مشكلة دولية تتطلب حلاً دولياً، ويسعدنا أن المملكة العربية السعودية ستنضم إلى أستراليا ومملكة البحرين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة كجزء من هذا الحل».