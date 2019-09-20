الجبير: استهداف السعودية بأسلحة إيرانية اعتداء على العالم

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الخميس، إن استهداف السعودية بأسلحة إيرانية اعتداء على العالم.

وأضاف الجبير، على تويتر، أن هجوم يوم السبت على منشآت أرامكو النفطية "ليس اعتداء على السعودية فقط وإنما على العالم" وأن "هذا الاعتداء الآثم امتداد لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفا صارما تجاه سلوكيات إيران الإجرامية".

وأوضح أن التهاون مع إيران سيشجعها "لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية" تمتد آثارها على الأمن والسلم الدوليين.

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وكانت السعودية أعلنت أن الهجوم الإرهابي على معملين للنفط تابعين لشركة أرامكو نفذ بأسلحة إيرانية. وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن الهجوم نفذ من شمال المملكة وليس من اليمن وإنه تم بدعم إيراني.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إن إيران هي من نفذ الهجوم وليست ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من طهران.