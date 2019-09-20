كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: لم أقل أي شيء غير ملائم خلال المحادثات مع القادة الأجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال النائب الديمقراطي آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إن المفتش العام بالاستخبارات قرر أن الشكوى "موثوق بها وملحة"، ويجب إحالتها إلى الكونجرس
وفي سلسلة من التغريدات، قال ترامب إنه "لن يقول بالطبع أي شيء "غير ملائم " خلال محادثة مع رئيس أجنبي وهو يعرف أن أشخاصاً كثيرين من وكالات الاستخبارات الأمريكية والدولة الأجنبية يتنصتون عليها".
وأضاف: " لافعل سوى الشيء الصحيح على أي حال والشيء الجيد للولايات المتحدة الأمريكية".
وسوف يدلي القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، جوزيف ماجواير، بشهادة في جلسة مفتوحة أمام الكونجرس في 26 سبتمبر.