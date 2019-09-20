كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: لم أقل أي شيء غير ملائم خلال المحادثات مع القادة الأجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس ، أنه لم يقل أي شيء غير ملائم خلال محادثات هاتفية مع قادة أجانب، في الوقت الذي التقى فيه نواب البرلمان مع مسؤول استخباراتي بشأن شكوى تقدم بها شخص من مسربي المعلومات.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير أن الشكوى تتعلق بـ"وعد" قطعه ترامب خلال مكاملة هاتفية مع رئيس أجنبي.