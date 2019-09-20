كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة التونسية: لا مانع في دفن زين العابدين بن علي في بلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مسؤول في رئاسة الحكومة التونسية، إن الحكومة ستستجيب لطلب دفن زين العابدين بن علي في بلاده، في حال طلبت عائلته ذلك.

وشدد المتحدث باسم الحكومة التونسية على أن الحكومة ستعمل على أن تتم مراسم الدفن في أحسن الظروف.

يشار إلى أن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي حكم تونس منذ نوفمبر1987 حتى يناير 2011، توفي اليوم في منفاه بالمملكة العربية السعودية بعد أن لجأ إليها إبان ثورة 2011 التي أطاحت بحكمه.

وكان محامي الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي، قد تحدث عن المكان الذي سيدفن فيه الرئيس الراحل.

وقال منير بن صالحة في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" إن زين العابدين بن علي، سيدفن في مكة المكرمة، حسب وصيته.

وقال محامي بن علي: "الرئيس بن علي يتم حمل جثمانه اليوم إلى مكة المكرمة غدا هناك، مثلما أوصى".

ويقيم الرئيس التونسي الأسبق، في السعودية، منذ اندلاع ثورة شعبية ضده في 2011، أطاحت به بعد 23 عاما من حكم البلاد، وفجرت بعد ذلك ثوارت في العالم العربي، وهذه أول مرة منذ الإطاحة ببن علي، 83 عاما، التي يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية.

ولم يصدر الرئيس الأسبق أي بيانات منذ أن غادر إلى السعودية.

وقال منير بن صالحة محامي بن علي: "أبلغتني ابنته حليمة أنه نُقل للمستشفى وهو يعاني أزمة صحية لا علاقة لها بالسرطان".

ويذكر أن نفت نسرين بن علي؛ ابنة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، شائعة وفاة والدها، مؤكدة أنه ”بخير“.

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وجاء نفي ابنة الرئيس الأسبق، عقب أنباء جرى تداولها على نطاق واسع، كان مصدرها محاميه منبر بن صالحة، ألمح فيها إلى وفاة ”بن علي“.

وكتبت نسرين بن علي عبر صفحتها بإنستجرام، تقول: ”والدي بخير… الحمد لله فقد غلطوكم ”، حيث جاء الرد بعد تدوينة لمحامي الرئيس التونسي الأسبق ألمح فيها إلى وفاة موكله.

وكتب بن صالحة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تدوينة جاء فيها ”الرئيس بن علي الشعب يقول لك شكرًا“.

وكان منير بن صالحة، قد أكد أنه تلقى اتصالًا من ابنة موكله أعلمته أن صحة والدها مستقرة، وقد غادر المستشفى الذي دخله بعد تعرضه في يوم سابق لوعكة صحية.

وأضاف ”بن صالحة“، أن ما جرى تداوله بخصوص إمكانية عودة بن علي إلى تونس ”غير صحيح، وهو أمر غير مطروح في الوقت الحالي“، مشيرًا إلى أن بن علي يخضع لعلاج عادي نظرًا لتقدمه في السن وإصابته قبل نحو عام بالسرطان.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام محلية وعالمية عن محامي بن علي، قوله إن موكله يعاني من ”أزمة صحية“ وتم نقله إلى المستشفى في السعودية، حيث يقيم في منفاه منذ ثورة 2011.

وكان خبر مرض زين العابدين بن علي قد تسرّب منذ شهر مايو الماضي، حيث كشف حينها رئيس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق أنه تلقى أخبارًا مؤكدة تفيد بأن بن علي، مريض جدًا وأنّه أوصى بأن يدفن في المملكة العربية السعودية.

وبعد منشور محسن مرزوق، نشر منير بن صالحة رسالة قال إنها من ”بن علي“، نفى خلالها تدهور صحته، وأكد رفضه توظيف وضعه الصحي من قبل السياسيين، وأكد عزمه العودة إلى تونس.

وأطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في شهر يناير عام 2011، ويقيم منذ ذلك الحين في السعودية، كمنفى اختياريّ.