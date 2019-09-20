العليا للانتخابات في تونس تبحث "تكافؤ فرص" المرشحين للدور الثاني

بحث رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس نبيل بفون، اليوم الخميس، مع الرئيس محمد الناصر قضية "تكافؤ فرص" المرشحين للدور الثاني في إشارة إلى المرشح المعتقل نبيل القروي.

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن آخر موعد لتقديم الطعون في النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابية الرئاسية هو غدا الخميس 19 سبتمبر.

وأشار نبيل بفون رئيس الهيئة العليا للانتخابات بتونس، فى بيان له على صفحة الهيئة الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، أن فتح باب الطعون بدأ اليوم، ويستمر لمساء غد، وبعدها يتم تحديد موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسة التونسية.

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وكانت الهيئة قد أعلنت أمس، تأهل كل من رجل القانون الدستورى قيس سعيد، ورجل الأعمال نبيل القروى المحبوس على ذمة قضايا مالية، إلى جولة الإعادة من الانتخابات، بعد حصول الأول على 18.4% من أصوات الناخبين، مقابل 15.6% حصدها القروى.

ونبيل القروى هو إعلامى متخصص فى صناعة الإعلانات بشركاته المعروفة في هذا المجال، ومدير التلفزيون الخاص "نسمة" الذي عرف من خلاله كيف يصنع لنفسه تاريخ فى العمل العام، فيما يعد قيس سعيد، الحاصل على النسبة الأعلى من أصوات الناخبين فى الجولة الأولى من رموز القانون الدستورى فى تونس، وهو من مواليد عام 1958 بتونس العاصمة وسبق له المساهمة في إعداد مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية، إلى جانب تدريسه في عدد من الجامعات التونسية.