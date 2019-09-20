لدعم الأسر المعوزة.. فتح باب للاستفادة من تعويضات “تيسير” وهذه هي الشروط

أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عملية التسجيل في برنامج “تيسير” للدعم المادي للأسر المعوزة.

وذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ، أن عملية التسجيل في برنامج “تيسير” للدعم المادي للأسر برسم الموسم الدراسي 2020-2019، قد انطلقت بجميع المؤسسات التعليمية المستهدفة على أساس أن تنتهي العملية في متم شهر شتنبر 2019.

ويتعين على الأسر المستوفية لشروط الترشيح للاستفادة من هذا البرنامج إيداع ملف التسجيل لدى مديري المؤسسات التعليمية المعنية بالبرنامج خلال هذه الفترة.

ويتكون ملف التسجيل في البرنامج من بطاقة التسجيل لكل تلميذ متمدرس بالمؤسسة المعنية، والتي يمكن الحصول عليها لدى المدير الذي يسهر على تعبئتها، بالإضافة إلى نسخة من عقد الازدياد للتلميذ المتمدرس أو نسخة من الحالة المدنية، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأب والأم أو ولي أمر التلميذ، ونسخة من بطاقة “راميد” سارية المفعول أو وصل إيداع ملف الحصول على هذه البطاقة.

يشار إلى أن الحكومة أطلقت قبل سنوات يعد برنامـج “تيسـير”، لتقديم الدعم المادي المباشر للأسر، للتشجيع على تمدرس الأطفال في وضعية هشاشة، بهدف مكافحـة الهـدر المدرسـي في الوسطين القروي والحضري، حيث يمكن البرنامج الأسر الميتفيدة من تلقي مساعدات على ثلاثة أطفال.