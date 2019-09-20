الإمارات تؤكد حرصها على رفع السودان من "قائمة الإرهاب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد السفير الإماراتي في الخرطوم حمد محمد الجنيبي أن بلاده حريصة على استقرار السودان، والإسهام في الجهود الرامية لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله بمكتبها في الخرطوم، الخميس، السفير الإماراتي، حيث تلقت دعوة منه لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق وكالة الأنباء السودانية.

وأعرب السفير الإماراتي عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين عبر الآليات المتفق عليها، والإسهام في جهود السودان وشركائه الدوليين الرامية لإزالة اسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

من جانبها، امتدحت وزيرة الخارجية السودانية علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، والدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لبلادها خلال الفترة الماضية، مؤكدة حرص الخرطوم على ترقية التعاون الثنائي لآفاق أرحب.

وكانت الحكومة الأمريكية أدرجت السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب عام 1993، بسبب رعاية نظام الرئيس المعزول عمر البشير للإرهاب.