كنعان: لبنان سينتظم بماليته العامة تحت سقف العمل المسؤول والعلمي والدستوري والقانوني



دعا عضو تكتل لبنان القوي النائب ​ابراهيم كنعان​، الى "ان تكون المنافسة السياسية والحزبية اخلاقية لمصلحة البلد وليعط كل شخص رأيه ولكن الأهم ان يعمل لأن الشعب موجوع ويريد الأفعال."

وأشار كنعان في لقاء بدعوة من هيئة برمانا في ​التيار الوطني الحر​ في فندق برنتانيا، الى "ان لبنان بحاجة للاستقرار وما من عمل اقتصادي او مصرفي او صناعي او سياحي يمكن ان ينجح من دون الاستقرار السياسي المطلوب" مشددا على ان "التفاهمات التي ارسيت تهدف لضبط الواقع السياسي اقلّه لسنة وافساح المجال امام المبادرات المالية والاقتصادية لتأخذ مداها ولأول مرة منذ ​الطائف​ ستكون ​الموازنة​ في موعدها الدستوري".

ولفت الى ان اربع موازنات في ثلاث سنوات تنتج مع هذا العهد ولبنان سينتظم بماليته العامة تحت سقف العمل المسؤول والعلمي والدستوري والقانوني.

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