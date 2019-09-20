شبيب استقبل حسن مراد والقائم بأعمال السفارة البرازيلية

استقبل ​محافظ​ ​بيروت​ ​زياد شبيب​، وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ يرافقه القائم بأعمال ​السفارة​ ​البرازيل​ية جاندير فيريرا دو سانتوس جونيور وبحث المجتمعون في إيجاد آلية عملية لتوطيد العلاقة التاريخية بين ​لبنان​ والبرازيل كما اطلع شبيب من الوفد على تحضيرات ​مؤتمر​ البرازيل ولبنان للسياحة والأعمال والاستثمار 2019 بنسخته الأولى، الذي سيقام في البرازيل في الأشهر المقبلة. واستقبل شبيب أيضا الرئيس العالمي للاتحاد الدولي العقاري ومجلس إدارة الاتحاد FIABCI ​وليد موسى​ ووفدا مرافقا.

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