اعتبر وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ ان "تحقيق الاستقرار في ​سوريا​، وتشكيل منطقة آمنة فيها يسرعان عمليات العودة الطوعية للاجئيين السوريين في ​تركيا​ إلى بلادهم"، لافتا الى ان "تركيا تحاول من خلال مشاوراتها وحوارها مع نظرائها في ال​سياسة​ الخارجية، توفير الاستقرار في سوريا".

وراى صويلو أنه "بفضل الأجواء الآمنة التي تشكلت عقب عمليتي ​درع الفرات​، وغضن الزيتون في شمال سوريا، عاد 354 ألف سوري بشكل طوعي إلى هذه المناطق لغاية اليوم"، مؤكدا ان "اي خطوة تتخذها تركيا هي خطوة استراتيجية وأن كل تطور لم يأتِ بمحض الصدفة، على عكس ما يدور في عقول البعض في البلدان الغربية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية التركي: إنشاء منطقة آمنة سوريا يسرع العودة الطوعية للاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.