الشرطة اليونانية تجلي أكثر من 200 مهاجر من حي ايكساركيا

أجلت ​الشرطة اليونانية​ أكثر من 200 مهاجر بينهم اطفال، يعيشون في مبنيين فارغين في وسط مدينة أثينا، في حملة تقوم بها ​الحكومة​ المحافظة ​الجديدة​.

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