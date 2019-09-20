ليبرمان: دعوة نتانياهو لتشكيل حكومة وحدة حيلة سياسية

علق رئيس حزب "​إسرائيل​ بيتنا"، ​أفيغدور ليبرمان​، على دعوة وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​، إلى زعيم حزب "أزرق أبيض"، ​بيني غانتس​، لتشكيل ​حكومة​ وحدة وطنية.

واعتبر ليبرمان أن "نتانياهو يمارس الحيل السياسية ليقتاد إسرائيل إلى جولة ثالثة من ​الانتخابات​"، موضحاً أن "نتانياهو يتشبث بمقاليد الحكم، تفاديا لمواجهة العدالة وسعيا لتحقيق أغلبية الـ 61 مقعدا في ​الكنيست​ (البرلمان) المطلوبة لتشكيل حكومة جديدة".

وأشار الى أن "نتانياهو يحاول تخدير الحلبة السياسية من خلال دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالمقابل، يحاول إقناع نواب من أحزاب أخرى بالانضمام إلى كتلته وتحالفه مع الأحزاب المتدينة".

وأعرب ليبرمان عن "قناعته بأن نتنياهو، في حال فشله في تحقيق هذه المهمة، سيحمل غانتس وحزب "إسرائيل بيتنا" المسؤولية عن إفشال تشكيل حكومة الوحدة، ومن ثم سيقتاد البلاد إلى جولة انتخابات ثالثة".

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