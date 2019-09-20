مقتل 28 نازحا في شمال الكونغو

أفادت بعثة ​الأمم المتحدة​ في جمهورية ​الكونغو​ الديمقراطية بأن "ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا في إقليم بشمال البلاد خلال اليومين الماضيين".

واستهدفت سلسلة من الهجمات في شمال شرق الكونغو المدنيين، بمن فيهم ​الأطفال​، الذين فروا من تجدد الاشتباكات العرقية في الأشهر الأخيرة بين مزارعين ورعاة، وفقا ل​رويترز​.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها أن "المهاجمين أجهزوا على الناس في مخيمات للنازحين وقرى في جميع أنحاء إقليم إيتوري بما في ذلك قرب إحدى قواعدها المؤقتة".

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