عثر اليوم الخميس، بدوار “بوعادلين” التابع لجماعة “الدردارة” بإقليم شفشاون، على جثة شابة وعليها آثار تعنيف في مناطقة متفرقة من جسدها.
وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ فإن الضحية تبلغ من العمر 35 عاما، تحتوي جثتها على علامات ضرب على مستوى الرأس والأطراف، إذ ترجح المعطيات أن يكون الأمر متعلقا بجريمة قتل نفذها أحد الأشخاص أو مجموعة من الأفراد.
عناصر الدرك حلت إلى عين المكان وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون قصد عرضها على التشريح وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر عليها آثار ضرب في الرأس والأطراف.. جثة شابة تستنفر السلطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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