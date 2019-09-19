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والدة الوزيرة بسيمة الحقاوي في ذمة الله

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صلاح الدين عابر 0 تبليغ

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توفيت مساء يوم الخميس، والدة وزيرة أسرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية والاجتماعية بسيمة الحقاوي، بعد معاناتها مع مرض آلم بها خلال الآونة الأخيرة، وكانت الوزيرة بسيمة الحقاوي، منشغلة بمرض والدتها خلال الأسابيع الماضية، إذ وافتها المنية، بمنزلها في مدينة الدار البيضاء.

وقالت مصادر مقربة من بسيمة الحقاوي لـ”اليوم24″ إنّ الوزيرة ظلت منشغلة في الأيام الأخيرة بمرض والدتها، إذ أخضعتها لفحوصات وعناية طبية، غير أنّها وافتها المنية مساء اليوم، ويُنتظر أنّ تجري غدًا الجمعة، مراسيم دفن جثمان والدة الوزيرة بإحدى المقابر بالدار البيضاء.

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