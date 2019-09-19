الاتحاد المصري يعين البدري مدربا جديدا لـ”لفراعنة”

عين الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، حسام البدري، مدربا جديدا لمنتخب مصر، خلفا للمكسيكي خافيير أغييري، الذي تمت إقالته بعد المشاركة الفاشلة، في نهائيات كأس إفريقيا للأمم الأخيرة في مصر.

وأعلن الاتحاد المصري، اختيار المدرب السابق للأهلي المصري، مدربا جديدا لمنتخب “الفراعنة”، سيقوده في الإقصائيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، وكأس العالم.

وحسب تقارير صحفية مصرية، فإن إيهاب جلال، كان هو المرشح الأول لتدريب منتخب الفراعنة، غير أن خلاف نشب بين اللجنة الخماسية المعينة، أدت إلى عدم تعيينه، ولإعلان إسم البدرب مدربا جديدا لزملاء محمد صلاح.