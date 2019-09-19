حريق في النجف والدفاع المدني يستنفر ويخلي العوائل 'صور'

افاد مصدر امني، الخميس، بأن حريقا اندلع في محافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل عمارة سكنية ضمن حي السلام في محافظة النجف، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني استنفرت لاخماده وانقاذ العوائل داخل العمارة"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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