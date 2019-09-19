تيلرسون يروي كيف تمكن نتنياهو من خداع ترامب

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2019/9/20 12:41 ص بتوقيت أبوظبي
ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي السابق
أعلن وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمكّن مراراً من "خداع" الرئيس دونالد ترامب عبر تزويده بـ"معلومات مغلوطة".
واعتبر تيلرسون، في حوار صحفي له، أن الحكومة الإسرائيلية لا تتورع عن إغراق واشنطن بـ"المعلومات المغلوطة" لتحقيق ما تريده.
وقال تيلرسون: "لقد قام الإسرائيليون بذلك مع الرئيس مرّات عدة لإقناعه بمقولة نحن اللطفاء وهم الأشرار. وفي كل مرة كنا نقول للرئيس لقد خدعوك".
وتابع تيلرسون قائلاً: "يزعجني أن يقوم حليف قريب منا إلى هذا الحد، ومهم بالنسبة إلينا بالتصرف بهذه الطريقة".
وأعرب وزير الخارجية السابق مرة جديدة عن خيبة أمله لإبعاده عن ملف النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الذي سلمه ترامب إلى صهره ومستشاره جاريد كوشنر.
وحتى بعد إبعاده عن الخارجية واصل ترامب هجومه على تيلرسون، موجها إليه الانتقادات اللاذعة، فوصفه بـ"الأحمق وغير الذكي كفاية لتسلم وزارة الخارجية"، بحسب ما جاء في إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي.
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