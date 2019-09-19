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العين الإخباريةالجمعة 2019/9/20 12:17 ص بتوقيت أبوظبي
النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"
في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 19 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تجدون: "بن علي".. سنوات الحكم والغياب عن تونس، محمد بن زايد: الإمارات ترفض أي محاولة للعبث بأمن السعودية، ومحمد بن سلمان: هجمات أرامكو تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة، وبومبيو: مستمرون في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ولوموند: تركيا تستعد لمرحلة ما بعد أردوغان، والسيادي السوداني يقرر حل "مليشيا الإخوان" بالجامعات، ومحامون تونسيون يعتصمون لكشف جهاز الإخوان السري.
كما تتابعون أيضا في عالم السياسة: البنتاجون: المؤشرات تظهر مسؤولية إيران بشكل ما عن هجمات أرامكو، وإيداع أمين عام "جبهة التحرير" الجزائري وزوجته السجن بتهم فساد، وجانتس يرفض دعوة نتنياهو: حكومة وحدة ليبرالية برئاستي، وموقع سويدي: عقوبات واشنطن تفضح دعم أردوغان للإرهاب.
وفي الاقتصاد تطالعون: التعاون والتنمية: التوترات التجارية تعوق نمو الاقتصاد العالمي، والنفط يرتفع بعد تطمينات سعودية بشأن الإنتاج، استقرار أسعار الذهب بعد خفض الفائدة الأمريكية، الين يرتفع والدولار يتعثر عقب قرار المركزي، وجيتس: حرب التجارة بين أمريكا والصين "نكسة" لفقراء العالم.
وإلى الملاعب تجدون: قفزة كبيرة.. كيف ارتفعت قيمة المغربي إيحيتاران إلى 15 مليون يورو؟
وفي الفن تقرأون: 21 دورا تنتهي بالوفاة.. "شون بين" لن يموت في السينما بعد الآن.
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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رئيس تونس الأسبق وحل "مليشيا الإخوان".. نشرة "العين الإخبارية" المسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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