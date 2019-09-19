وفاة رئيس تونس الأسبق وحل "مليشيا الإخوان".. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 19 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: "بن علي".. سنوات الحكم والغياب عن تونس، محمد بن زايد: الإمارات ترفض أي محاولة للعبث بأمن السعودية، ومحمد بن سلمان: هجمات أرامكو تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة، وبومبيو: مستمرون في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ولوموند: تركيا تستعد لمرحلة ما بعد أردوغان، والسيادي السوداني يقرر حل "مليشيا الإخوان" بالجامعات، ومحامون تونسيون يعتصمون لكشف جهاز الإخوان السري.

كما تتابعون أيضا في عالم السياسة: البنتاجون: المؤشرات تظهر مسؤولية إيران بشكل ما عن هجمات أرامكو، وإيداع أمين عام "جبهة التحرير" الجزائري وزوجته السجن بتهم فساد، وجانتس يرفض دعوة نتنياهو: حكومة وحدة ليبرالية برئاستي، وموقع سويدي: عقوبات واشنطن تفضح دعم أردوغان للإرهاب.

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وفي الاقتصاد تطالعون: التعاون والتنمية: التوترات التجارية تعوق نمو الاقتصاد العالمي، والنفط يرتفع بعد تطمينات سعودية بشأن الإنتاج، استقرار أسعار الذهب بعد خفض الفائدة الأمريكية، الين يرتفع والدولار يتعثر عقب قرار المركزي، وجيتس: حرب التجارة بين أمريكا والصين "نكسة" لفقراء العالم.

وإلى الملاعب تجدون: قفزة كبيرة.. كيف ارتفعت قيمة المغربي إيحيتاران إلى 15 مليون يورو؟

وفي الفن تقرأون: 21 دورا تنتهي بالوفاة.. "شون بين" لن يموت في السينما بعد الآن.

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