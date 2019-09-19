"العدل الأمريكية" تتهم مقيما في نيوجيرسي بالعمل لصالح حزب الله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، إنها اتهمت شخص مقيم بمدينة نيوجيرسي بارتكاب أنشطة إرهابية لصالح حزب الله الإرهابي.

وأكدت وزارة العدل الامريكية في بيان صادر عنها، أن المتهم عمل ضابطا لدى حزب الله وراقب ورصد مواقع بالولايات المتحدة بنية شن هجمات إرهابية عليها.

وأوضحت الوزارة، أن المتهم تلقى تدريبات مكثفة على أيدي حزب الله لتسهيل عمله في أمريكا