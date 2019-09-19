القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، إنها اتهمت شخص مقيم بمدينة نيوجيرسي بارتكاب أنشطة إرهابية لصالح حزب الله الإرهابي.
وأكدت وزارة العدل الامريكية في بيان صادر عنها، أن المتهم عمل ضابطا لدى حزب الله وراقب ورصد مواقع بالولايات المتحدة بنية شن هجمات إرهابية عليها.
وأوضحت الوزارة، أن المتهم تلقى تدريبات مكثفة على أيدي حزب الله لتسهيل عمله في أمريكا
كانت هذه تفاصيل خبر "العدل الأمريكية" تتهم مقيما في نيوجيرسي بالعمل لصالح حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.