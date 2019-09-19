داعش يعلن مسؤوليته عن مقتل 24 جنديا في بوركينا فاسو

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رويترزالجمعة 2019/9/20 12:09 ص بتوقيت أبوظبي
موقع تفجير إرهابي في بوركينا فاسو - أرشيفية
أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الخميس، مسؤوليته عن هجوم في بوركينا فاسو قتل فيه 24 جنديا وأصيب سبعة آخرون.
ووقع الهجوم في 20 من أغسطس/آب في كوتوجو بإقليم سوم في شمال البلاد، حيث قتل إرهابيون 24 جنديا وأصابوا سبعة آخرين.
وذكر موقع مختص بأخبار الجماعات الإرهابية أن التنظيم نسب الهجوم في بيان له إلى فرعه في غرب أفريقيا.
وكانت بوركينا فاسو في السابق إحدى أهدأ دول المنطقة، لكنها عانت من امتداد عنف الإرهاب إليها من جيرانها، كما باتت مساحات واسعة من شمال البلاد خارج السيطرة حاليا.
ودفع تدهور الأمن الحكومة في ديسمبر/كانون الأول إلى إعلان حالة الطوارئ في عدة أقاليم شمالية متاخمة لمالي، منها سوم.
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