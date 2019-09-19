الان تتابع إثيوبيا تدين “هجوم أرامكو”: يؤدي إلى تقويض استقرار أسواق الطاقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقتين - 12:20 ص, 20 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها عن تضامنها مع المملكة قيادة وشعبًا، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لا تؤدي فقط إلى تقويض استقرار أسواق الطاقة على المستوى العالم بل أيضًا تهديدًا على الأمن الإقليمي والدولي.

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