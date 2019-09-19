الان تتابع إعلام النظام السوري: إسقاط طائرة مسيرة في ريف دمشق الجنوبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 17 دقيقة - 12:05 ص, 20 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وكالة النظام السوري، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة مسيرة كانت تحلق فوق منطقة عقربا بريف دمشق الجنوبي.

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