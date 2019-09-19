شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات وزارية في الحكومة اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن) أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم (الخميس)، ثلاثة قرارات جمهورية شملت تعديلات في ثلاث حقائب وزارية بحكومة الدكتور معين عبدالملك. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد قضى أحد هذه القرارات بتعيين محمد عبدالله الحضرمي وزيراً للخارجية، وسالم صالح بن بريك وزيراً للمالية، وأحمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني.

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم (الخميس)، ثلاثة قرارات جمهورية شملت تعديلات في ثلاث حقائب وزارية بحكومة الدكتور معين عبدالملك. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد قضى أحد هذه القرارات بتعيين محمد عبدالله الحضرمي وزيراً للخارجية، وسالم صالح بن بريك وزيراً للمالية، وأحمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني.

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