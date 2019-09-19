المغرب: يوم عالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا

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جدة - خالد شويل - يوسف حمادي «الرباط» أوضح الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي ورئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أمس (الأربعاء)، أن الهدف من مبادرة البرلمانات الإسلامية لمناهضة الإسلاموفوبيا يتمثل في تقوية التسامح والحوار بين الحضارات. واقترح المسؤول المغربي، في اللقاء التواصلي الذي حضره السفير السعودي لدى المغرب عبد الله بن سعد الغريري، تفعيل مبادرة الاتحاد بإقرار يوم عالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا على مستوى منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، لاسيما اليونسكو، للدفاع عن الشعوب الإسلامية، والجاليات والأقليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية. مشيرا إلى أن التقارير السنوية لمنظمة التعاون الإسلامي سبق لها أن اشارت إلى تنامي التيارات الشعبوية ومظاهر الإسلاموفيا في البلدان غير الإسلامية.

أوضح الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي ورئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أمس (الأربعاء)، أن الهدف من مبادرة البرلمانات الإسلامية لمناهضة الإسلاموفوبيا يتمثل في تقوية التسامح والحوار بين الحضارات. واقترح المسؤول المغربي، في اللقاء التواصلي الذي حضره السفير السعودي لدى المغرب عبد الله بن سعد الغريري، تفعيل مبادرة الاتحاد بإقرار يوم عالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا على مستوى منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، لاسيما اليونسكو، للدفاع عن الشعوب الإسلامية، والجاليات والأقليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية. مشيرا إلى أن التقارير السنوية لمنظمة التعاون الإسلامي سبق لها أن اشارت إلى تنامي التيارات الشعبوية ومظاهر الإسلاموفيا في البلدان غير الإسلامية.

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