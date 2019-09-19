أعلن وزير الخارجية الأميركية السابق ​ريكس تيلرسون​، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ تمكّن مراراً من "خداع" الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ عبر تزويده بـ"معلومات مغلوطة".

ومنذ طرده من الحكومة كثّف تيلرسون التصريحات التي تعطي عن ترامب صورة الشخص "غير المنضبط الذي لا يحب القراءة"، والذي ينحو دائما نحو "خرق القانون" لتحقيق ما يريده. وأكد تيلرسون أنّ ​الحكومة الاسرائيلية​ لا تتورّع عن إغراق ​واشنطن​ ب"المعلومات المغلوطة" لتحقيق ما تريده.

وابدى تيلرسون انزعاجه "ان يقوم حليف قريب منّا إلى هذا الحدّ، ومهمّ بالنسبة إلينا بالتصرّف بهذه الطريقة". معربا عن خيبة أمله لإبعاده عن ملف النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الذي سلّمه ترامب إلى صهره ومستشاره ​جاريد كوشنر​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تيلرسون: نتانياهو تمكن مراراً من خداع ترامب عبر "معلومات مغلوطة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.