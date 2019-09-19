تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن مقتل 24 جنديا في بوركينا فاسو

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن "أحد أسوأ الهجمات على جيش ​بوركينا فاسو​ في الشهور الماضية.

ونسب التنظيم الإرهابي الهجوم في بيان له إلى فرعه في غرب ​أفريقيا​.

وعانت بوركينا فاسو، من امتداد عنف المتشددين إليها من جيرانها كما باتت مساحات واسعة من شمال البلاد خارج السيطرة حاليا.

ودفع تدهور ​الأمن​ الحكومة في كانون الأول، إلى إعلان ​حالة الطوارئ​ في عدة أقاليم شمالية متاخمة لمالي منها سوم.

ووقع الهجوم في 20 من آب، في كوتوغو بإقليم سوم في شمال البلاد، حيث قتل متشددون 24 جنديا وأصابوا 7 آخرين.

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