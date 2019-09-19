أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية ​سيرغي ناريشكين​ أن "الجهاز يجمع المعطيات حول الهجوم على منشأتي شركة "​أرامكو​" ​السعودية​"، معتبرا أنه "من السابق لأوانه تحميل ​إيران​ مسؤوليته ولا يمكن التوصل إلى أي استنتاجات دون امتلاك أي أدلة دامغة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات الروسية: نجمع المعطيات حول هجوم أرامكو ومن السابق لأوانه اتهام إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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