الجبير: التهاون مع إيران سيشجعها على المزيد من الأعمال التخريبية

أكد وزير ​الدولة​ للشؤن الخارجية السعودي ​عادل الجبير​ أن "استهداف بقيق وخريص بأسلحة ​إيران​ية ليس اعتداء على ​السعودية​ وإنما على ​العالم​"، مشيراً الى أن "التهاون مع إيران سيشجعها على المزيد من الأعمال التخريبية وسيؤثر على ​الأمن​ الدولي".

ولفت الجبير الى أن "هجوم ​أرامكو​ امتداد لسياسات إيران العدوانية وعلى ​المجتمع الدولي​ تحمل مسؤولياته".

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