حبشي: لبنان يدفع كلفة المحكمة الدولية وهي عملية ردعية للاغتيال السياسي

أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي أن "​المحكمة الدولية​ الخاصة بلبنان اختصاصها الحكم على الأفراد وليس على الجماعات، وتوصيفهم بـ"مجموعة الأشرار" ممكن لأنه الأفضل للوصول على ما يريدونه"، معتبرا ان "لبنان يدفع كلفة المحكمة الدولية وهي عملية ردعية للاغتيال السياسي ولهذا كانت ضرورة ومطلب اساسي للبنان".

وفي حديث تلفزيوني اعتبر حبشي ان "​النزوح​ من المدرسة الخاصة إلى الرسمية سببه ​الوضع الاقتصادي​ عند الأهالي وطلاب كثر مصيرهم التعليمي بخطر بسبب الوضع الحالي"، مضيفا:"لا ارى مهمّة وزير التربية سهلة لان الوضع التربوي والاقتصادي والمالي صعب".

وأكد انه "يجب ان ننظر الى المسألة التربوية خارج اي اطار سياسي وموضوع تجميع المدارس هو بداية لحل جوهري لمشكلة ​المدارس الرسمية​ لان هناك فائض بالكلفة ولا يمكن أن يبرر وهذه مسؤولية ليست على الوزير بل هي كناية عن التراكمات التي ولدت منذ الحرب الأهلية إلى اليوم ويدفع ثمنها المواطن"، مشيرا الى ان "الأهالي يحملون اعباء كبيرة وهناك مشكلة بنيوية بطريقة إدارة التربية من قبل ​الدولة​ ويجب أن نتطلع إلى إصلاح جوهري فيها"، مضيفا:"يجب أن نسأل الأساتذة الذين يعلّمون بالمدرسة الرسمية لم أولادهم في ​المدارس الخاصة​".