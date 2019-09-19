توكيل المحامية والكاتبة سندريلا مرهج بدعاوى دولية تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان في السعودية

قامت ​منظمات حقوقية​ عربية وأجنبية بتوكيل مكتب المحامية والكاتبة ​سندريلا مرهج​ ومحامين أجانب للتقدّم الى ​القضاء​ الدولي و​الأمم المتحدة​ بدعاوى دوليّة فيما يتعلق بانتهاكات ​حقوق الانسان​ في ​السعودية​، لملاحقة ومقاضاة مرتكبي جرائم وانتهاكات بحق اي مواطن سعودي تعرض لها داخل المملكة وخارجها.

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