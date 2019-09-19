إخماد حريقين في بزال والحويش في عكار

اندلع حريق في بلدة بزال العكارية، والتهم مساحة من الأشجار المختلفة، وعمل عناصر "​الدفاع المدني​" في مركز ​العبدة​ ومتطوعوه، وبمساندة من مركز برقايل، على تطويق الحريق والسيطرة عليه.

كما واندلع حريق في ​بلدة الحويش​ العكارية، بالقرب من المنازل، وسارع فورا الدفاع في مركز الصدقة الى مكان الحريق وعملوا على إخماده قبل وصوله الى المنازل.