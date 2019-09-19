إخماد حريقين في بزال والحويش في عكار

اندلع حريق في بلدة بزال العكارية، والتهم مساحة من الأشجار المختلفة، وعمل عناصر "الدفاع المدني" في مركز العبدة ومتطوعوه، وبمساندة من مركز برقايل، على تطويق الحريق والسيطرة عليه.
كما واندلع حريق في بلدة الحويش العكارية، بالقرب من المنازل، وسارع فورا الدفاع في مركز الصدقة الى مكان الحريق وعملوا على إخماده قبل وصوله الى المنازل.
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