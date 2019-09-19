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إخماد حريقين في بزال والحويش في عكار

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اندلع حريق في بلدة بزال العكارية، والتهم مساحة من الأشجار المختلفة، وعمل عناصر "​الدفاع المدني​" في مركز ​العبدة​ ومتطوعوه، وبمساندة من مركز برقايل، على تطويق الحريق والسيطرة عليه.

كما واندلع حريق في ​بلدة الحويش​ العكارية، بالقرب من المنازل، وسارع فورا الدفاع في مركز الصدقة الى مكان الحريق وعملوا على إخماده قبل وصوله الى المنازل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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