أكد رئيس اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل ريشار مرعب "أننا ندعو دائما لجان الأهل الى التدقيق في الموازنات، وبعض لجان الأهل لا يمضوا عليها بسبب المخالفات وتقدموا بشكاوى، والوزارة تراجعت عن الشكاوى".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح مرعب انه "عندما أدرس الموازنة اريد ان أتطلع الى قطع الحساب الذي حصل قبل سنة، لنعرف اذا هذه الارقام قابلة للتطبيق".
ولفت الى أن "هناك الكثير من المدارس تمارس الضغوطات على الأهالي ولدينا مشكلة كبيرة في موضوع انتخابات لجان الاهل، ووصلنا الى أن نفرز صناديق للاساتذة ليتنخبوا به مع المدرسة أو ضدها".
وأشار الى أن "الدولة تساعدة موظفي القطاع العام في تعليم أبنائهم وبدورهم هم يعلمون أبنائهم في المدارس الخاصة"، لافتاً الى أن "الموظف الخاص لا تساهم الدولة معه، لماذا لا تفعل ذلك وتحل مشكلة كبيرة للبنانيين؟".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد لجان الأهل بالمدارس الكاثوليكية: دائما ندعو لجان الأهل للتدقيق في الموازنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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