عبود: اذا بقي الرفض قائما على مطالب الاساتذة الاضراب هو خيارنا الدستوري

أكد نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​ "أنني أتفق على فكرة تسكير بعض المدارس الخاصة التي تشوه صورة المدارس في ​لبنان​"، مشيراً الى أن "المدارس بمعظمها لا تخل بواجباتها ولكن المشكلة في مدارس أخرى تستظل بالمدارس الأخرى ولا تقوم بواجباتها".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عبود "اننا نرغب في مساعدة مدارسنا التي نعمل معها ولكن المدارس رافضة لأن المطلب الوحيد هو الـ6 درجات"، لافتاً الى أنه "يهمنا أن يمر ​العام الدراسي​ بخير واذا بقي الرفض قائم على مطالب ​الاساتذة​ الاضراب هو خيارنا الدستوري".

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