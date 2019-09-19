الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط".
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم صباحاً مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل ، يتحول مساء الى غائم جزئياً مع تشكّل الضباب على المرتفعات .
السبت: غائم جزئيّاً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع تشكّل ضباب كثيف على المرتفعات كما تنشط الرياح احيانا في المناطق الشمالية.
الأحد: غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
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