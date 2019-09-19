العدل الأميركية: القبض على عميل لحزب الله في ولاية نيوجيرسي

أعلنت ​وزارة العدل الأميركية​ "إلقاء القبض على "عميل" تابع لـ"​حزب الله​" في ولاية ​نيوجيرسي​".

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "العميل يدعى أليكسي صعب المعروف أيضا ب​علي حسن​ صعب أو رشيد"، مشيرة إلى أنه "تم توجيه تسع تهم إليه تتعلق بدعم تنظيم "حزب الله" و​التجسس​ ومراقبة وتحديد أهداف أميركية مدنية لمصلحة منظمة الجهاد التابعة للحزب والانتماء للحزب منذ عام 1996".

وأشارت إلى أن "صعب تلقى في عام 1999 أول تدريباته مع حزب الله فيما كانت أولى عملياته لصالح الحزب في ​لبنان​ حيث طلب منه مراقبة وإعطاء ​تقرير​ عن تحركات ​الجيش الإسرائيلي​ في ​جنوب لبنان​".

وكشفت أنه "خلال إقامته في ​أميركا​، تجسس على مطارات وعلى منطقة ​تايمز سكوير​ وتمثال وأماكن عديدة، وشخص نقاط ضعف تلك المناطق لتسهيل مهاجمتها، وأرسل الصور والمعلومات إلى الجهاد التابعة لحزب الله".

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