واشنطن تطرد دبلوماسيين كوبيين في الأمم المتحدة







اسماء السيد - واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الخميس طرد دبلوماسيين كوبيين يعملان في الأمم المتحدة لاتهامهما بالقيام ب"نشاطات تمسّ الأمن القومي الأميركي". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان اورتيغاس إنه "بات يتعيّن أيضاً على أعضاء بعثة كوبا لدى الأمم المتحدة من الآن فصاعداً البقاء في مانهاتن"، وهو الحيّ الذي يوجد فيه مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.

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