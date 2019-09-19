شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. "المحامين" إعداد مشروع لمراجعة ضوابط القيد وتجديد الإشتراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور خلال اجتماعه الأول منذ نشر تعديلات قانون المحاماة بالجريدة الرسمية في 7 أغسطس الماضي، تكليف لجنة القبول بإعداد مشروع لمراجعة ضوابط القيد وتجديد الاشتراك وفقا لنص المادة 143 من قانون المحاماة، لوضع الضوابط اللازمة إعمالا لكافة نصوص القانون، وعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها.

كما قرر مجلس النقابة ،تشكيل لجنتين إحداها لإعداد تصور لمدونة السلوك التي نص عليها قانون المحاماة في مادته الـ 62، والأخرى لوضع تصور لإنشاء أكاديمية المحاماة التي نصت عليها المادة 230 ومنح مهلة 6 أشهر لمن تخطت مدة قيده بالجدول العام لسنتين من أجل القيد بالجدول الابتدائي وفقا لنص المادة 24.

وضمت قرارات مجلس النقابة التشاور مع النقابات الفرعية لتحديد الموعد المناسب من أجل عقد جمعية عمومية عادية لعرض ميزانيات النقابة حتى عام 2018 لإقرارها.

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