- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. "المحامين" إعداد مشروع لمراجعة ضوابط القيد وتجديد الإشتراك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور خلال اجتماعه الأول منذ نشر تعديلات قانون المحاماة بالجريدة الرسمية في 7 أغسطس الماضي، تكليف لجنة القبول بإعداد مشروع لمراجعة ضوابط القيد وتجديد الاشتراك وفقا لنص المادة 143 من قانون المحاماة، لوضع الضوابط اللازمة إعمالا لكافة نصوص القانون، وعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها.
كما قرر مجلس النقابة ،تشكيل لجنتين إحداها لإعداد تصور لمدونة السلوك التي نص عليها قانون المحاماة في مادته الـ 62، والأخرى لوضع تصور لإنشاء أكاديمية المحاماة التي نصت عليها المادة 230 ومنح مهلة 6 أشهر لمن تخطت مدة قيده بالجدول العام لسنتين من أجل القيد بالجدول الابتدائي وفقا لنص المادة 24.
وضمت قرارات مجلس النقابة التشاور مع النقابات الفرعية لتحديد الموعد المناسب من أجل عقد جمعية عمومية عادية لعرض ميزانيات النقابة حتى عام 2018 لإقرارها.
كانت هذه تفاصيل خبر صور .. "المحامين" إعداد مشروع لمراجعة ضوابط القيد وتجديد الإشتراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.