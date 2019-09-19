شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن عن "تيار الكرامة": ليس له نشاط حزبى ولا تواجد فى أى محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حزب حماة الوطن ، أنه فى ظل المشهد الحالى ومحاولات أعداء الوطن تشويه الواقع المصرى يخرج علينا من يدعى أنه حزب يسمى (تيار الكرامة) ببيان يهدد فيه بتجميد نشاطه ولو أن هذا البيان لا يستدعى الرد عليه إلا أن حزب حماة الوطن يريد توضيح ، أن هذا الحزب ليس له نشاط وليس له تمثيل فى أى محافظة وغير معروف على مستوى الوطن، فبالتالى ما هو نشاطه حتى يجمده؟.

وتابع حزب حماة الوطن فى بيان له اليوم، من يدعى أنه حزب تيار الكرامة يقوم بإعلان بيانه فى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة فليس لذلك سوى معنى واحد وهو أنه يوجه البيان ليس للمصريين ولكن لنيويورك حيث تكون الساعة الرابعة عصرا.. فأين وطنيته وكرامته ؟.

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وأوضح البيان، أن دائما الشجرة المثمرة هى التى يقذفها الناس بالحجارة والناجح من يحاول الفاشلون النيل منه وشعب مصر العظيم يعرف ذلك جيدا ولديه الوعى الكامل لمعرفة ماذا تفعل قيادته السياسية من أجله ومن أجل مستقبل أبنائه ، كما يقدر دائما جهود قواته المسلحة وشرطته فى حمايته وحماية وطنه، فلا عناصر تخريب تؤثر فينا ولا عناصر تحاول الاحتماء بالخارج تنال من عزيمتنا.