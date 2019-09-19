شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى يعلن إطلاق مبادرتى "طرق الأبواب التوعوية" و"يوم العلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عمارة ، أمين التسويق السياسي بحزب الحرية، عن إطلاق الحزب لمبادرتي "طرق الأبواب التوعوية " و"يوم العلم" بالتنسيق بين كل من الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب والنائب أحمد مهنا الأمين العام للحزب وقيادات الحزب بالأمانة العامة والمحافظات والمراكز على مستوى الجمهورية.

وأكد "عمارة" فى بيانصحفى أن مبادرة طرق الأبواب التوعوية ترتكز على استغلال القوى البشرية الشبابية للحزب على مستوى الجمهورية في توعية المواطن المصري بحجم التحديات التي تواجه الدولة المصري بإستخدام أدوات تسويقية تعتمد بالأساس على الاتصال الميداني المباشر مع المواطن وشرح مبسط لتصحيح الوعي الزائف الذى يمارس على عقل المواطن المصري من قِبل القوى المعادية للوطن .

وفي سياق متصل قال عمارة إن مبادرة "يوم العلم " سيتم اطلاقها مع بداية العام الدراسي الجديد لمشاركة المعلمين وطلبة وطالبات المدارس المصرية تحية العلم المصري في انحاء الجمهورية في مشهد لإعلاء الولاء والانتماء ومطالبة الدولة المصرية لجعل أول يوم من كل عام دراسي "يوم العلم "

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لقدسية ورمزية العلم المصري

واختتم أمين التسويق السياسي لحزب الحرية المصري، بالقول أن قيادات وكوادر الحزب يعملون لخدمة الوطن والمواطن تحت مظلة الحزب ، ولن يبخلوا بجهد أو عرق لإعلاء شأن هذا الوطن الغالي النفيس ومحاربة كافة الادوات التسويقية المعادية للوطن بالعمل والاجتهاد والتأكيد على شعب مصر وجيش مصر وشرطة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قلب رجل واحد ضد التحديات والمخاطر.