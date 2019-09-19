السعودية تعلن انطلاق مناورات عسكرية في البحر الأحمر الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ)
أعلنت المملكة العربية السعودية انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر - 2) يوم /الأحد/ المقبل، في منطقة عمليات الأسطول الغربي في البحر الأحمر.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن التمرين يهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول وتأمين حماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المشاركة في هذا التمرين.
ويشتمل التمرين - وفقا للوكالة السعودية - على عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق ويتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من الجاهزية القتالية للقوات البحرية السعودية.
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